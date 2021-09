Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Divulgação/Hugo Gloss

15/09/2021

Rio - No próximo "Saia Justa", que vai ao ar ao vivo nesta quarta, dia 15, às 22h30, no GNT, Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli recebem a Paolla Oliveira para conversar sobre florescer em um momento tão complexo como nos dias atuais. Elas comentam sobre o estado de definhamento em que muitas pessoas se encontram, sem grandes alegrias ou objetivos e questionam como é possível buscar perspectivas de dias melhores.

Na sequência, as Saias debatem o impacto mental, físico e social da pobreza menstrual, cenário em que meninas e jovens brasileiras não possuem dinheiro para comprar absorventes, uma das causas de evasão escolar.

Para encerrar o programa, as apresentadoras e a convidada comentam sobre que parte de suas origens ainda vive nelas. Mesmo sendo uma artista reconhecida no país inteiro, Paolla Oliveira fala com todo mundo, adora um bom pagode e faz questão de manter as raízes e a garota da Penha viva dentro de si.