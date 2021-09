Felipe Bronze, os jurados Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil, e participantes do Top Chef, da Record - Antonio Chahestian

Publicado 15/09/2021 18:21

Rio - A Record TV confirma que a nova temporada do reality show culinário Top Chef estreia no dia 24 de setembro. A terceira edição, comandada por Felipe Bronze, terá exibição nas noites de sexta-feira, logo após A Fazenda, a partir das 22h45.

No programa, 15 chefs profissionais encaram uma série de desafios na cozinha e ainda terão que suportar, ao mesmo tempo, a pressão do confinamento. Nesta nova temporada, o apresentador Felipe Bronze e os jurados, Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil, estarão ainda mais exigentes durante a avaliação dos pratos.O Top Chef vai ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda, com direção-geral de Chica Barros e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.