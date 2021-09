Alexandre Borges é desmascarado no The Masked Singer e revela ser a Onça-Pintada - Globo/Kelly Fuzaro

Publicado 15/09/2021 18:55

Rio - Mais um mistério revelado no ‘The Masked Singer Brasil’: a Onça Pintada é o ator Alexandre Borges, o Jacques Eclair de ‘Ti Ti Ti’. Cantando desde ‘Anunciação’, de Alceu Valença, à ‘O Vira’, de Secos & Molhados, o ator conta que ficou muito animado com a experiência. “Eu fiquei muito feliz com o convite e com a confiança. O programa já é consagrado internacionalmente e foi uma aventura muito grande. A parte do mistério de fazer as aulas de voz e coreografia mascarado foi incrível! Para mim, abriu a possibilidade de me aventurar mais pelo lado do canto,” revela Alexandre.

The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e tem supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). Com apresentação de Ivete Sangalo, com Camilla de Lucas nos bastidores, o reality vai ao ar às terças-feiras na TV Globo, após Império, e também é exibido no Multishow, às quartas-feiras.Eu fiquei muito feliz com o convite e com a confiança. O programa já é consagrado internacionalmente e foi uma aventura muito grande. A parte do mistério de fazer as aulas de voz e de coreografia mascarado foi incrível! Para mim, abriu a possibilidade de me aventurar mais pelo lado do canto. E fiquei muito feliz com o carinho do público com a Onça Pintada, esse personagem tão brasileiro, uma fantasia linda. Vou continuar acompanhando o programa e arriscando os palpites.Foi emocionante! Ela causa muito impacto, eu achei muito bonita e de bom gosto. Facilitou o lado mais corporal do personagem. Os figurinistas, Fábio Namatame e Marco Lima, são meus amigos do teatro de muitos anos. Eles não sabiam que era eu e foi muito engraçado.É muito louco e engraçado. Eu usava luva, capuz... às vezes as pessoas começavam a falar e eu não podia responder.Foi muito legal ter alguns palpites com o meu nome. Mas também falaram alguns outros nomes que fiquei muito feliz, como o Paulo Ricardo, um baita cantor. Achei muito bacana mesmo.Loucura! Meu Instagram bombou e recebi muitas mensagens da família e dos amigos. Esse personagem cativou bastante o público.Eu me concentrei muito nas pessoas que cantavam no meu grupo, tenho alguns palpites. No começo eu achava que o Girassol era a Ana Carolina, mas agora acho que a Sandra de Sá é um ótimo palpite.