Cena da série 'Only murders in the Building', com Selena Gomez - Reprodução

Publicado 15/09/2021 20:28 | Atualizado 15/09/2021 20:30

Rio - “Only Murders in the Building”, série original Star protagonizada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, foi renovada para uma segunda temporada. A série exclusiva Star+ continua a estrear novos episódios da primeira temporada todas às terças-feiras.