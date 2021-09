Ivete Sangalo - Reprodução

Publicado 15/09/2021 21:03

Rio - Com apenas 11 anos, Marcelo já está mostrando que o talento para a música vem de berço. Ao lado da mãe, Ivete Sangalo, o garoto se apresentou na bateria ao som de ‘Caça e Caçador’. Mas o desempenho do pequeno foi tão bom que, mesmo cantando, Ivete não conseguiu segurar as lágrimas.

No comando do ‘Música Boa Ao Vivo’, no Multishow, a baiana ficou admirando os solos do filho. Pelas redes sociais, Ivete dividiu o que sentiu no momento da apresentação com seus seguidores. “Meu presente! Hoje vivi uma emoção que nem nós melhores sonhos eu poderia imaginar ter um filho tão especial e tão cheio de tudo que é maravilhoso. Hj ele tocou bateria numa canção muito importante pra nós!!! Quanto orgulho meu filho eu tenho de você, e quanto respeito a mamãe tem por você! Você é gigante!!! Obrigada por me fazer tão feliz e compartilhar comigo seu talento incrível! Que sorte a minha . Te amo meu amorzão Marcelo Sangalo Cady!!!!!”, escreveu a cantora.Confira a publicação: