Galinha PintadinhaDivulgação

Publicado 15/09/2021 21:25

Rio - O YouTube Originals lança este mês uma série inédita da Galinha Pintadinha. A produção, primeira animação original feita em parceria com a plataforma de vídeos no Brasil, terá uma estreia global, com o conteúdo disponibilizado em três idiomas: português, inglês e espanhol. O primeiro episódio estreia em 18 de setembro, mas, a partir do dia 13, trechos do capítulo já serão disponibilizados no canal da Galinha Pintadinha no YouTube e no aplicativo do YouTube Kids.