Arcrebiano diz ter desistido do ’No Limite’ por conta de uma infecção urinária - Reprodução

Arcrebiano diz ter desistido do ’No Limite’ por conta de uma infecção urináriaReprodução

Publicado 16/09/2021 07:40 | Atualizado 16/09/2021 07:44

Rio - Arcrebiano, o Bil, falou sobre o motivo que o levou a desistir do reality show "No Limite", da Globo, na madrugada desta quinta-feira, na "Fazenda", da Record. Em conversa com Erasmo Viana e Aline Mineiro, Arcrebiano revelou que sofreu com uma forte infecção urinária e teve que abandonar a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

fotogaleria

"Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado!", disse o fortão, que também revelou ter tomado antibiótico, fornecido pela produção do programa. Mas a infecção continuou. Ele ainda mostrou ter mágoa pelo fato de a emissora não ter mostrado tudo. "Se eles tivessem mostrado tudo. Só que a galera não sabe", lamentou.

Ele também disse acreditar que o formato do "No Limite" deve mudar na próxima edição. "A gente foi teste, né. A gente foi cobaia. Ano que vem eles vão mudar muita coisa, mas vai continuar esse prêmio", afirmou.

Erasmo então disse que o prêmio de R$ 500 mil é muito baixo. "O prêmio é muito baixo perante os desafios". Aline Mineiro concordou. "Aqui, comparando com lá, você está em um spa", disse. "É totalmente diferente. Surreal", finalizou Arcrebiano.