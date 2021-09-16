Dayane Mello e Aline Mineiro dão selinho em ’A Fazenda’Reprodução
'A Fazenda': Dayane Mello e Aline Mineiro dão selinho, mas Record não mostra
Beijo apareceu na transmissão ao vivo, mas não foi exibido na edição
Rio - A edição de "A Fazenda" desta quarta-feira mostrou vários momentos de convivência entre os peões, mas um acontecimento que deu o que falar nas redes sociais não foi exibido na televisão. Na madrugada de terça-feira para quarta, Dayne Mello e Aline Mineiro deram um selinho, sob o olhar empolgado de Nego do Borel.
O beijo não foi cortado do ao vivo e foi transmitido para quem estava acompanhando pelo aplicativo PlayPlus, diferentemente do que aconteceu nas edições anteriores. Os fãs ficaram empolgados nas redes sociais e chegaram a dizer que o diretor Rodrigo Carelli estava "aprendendo a fazer reality show". No entanto, a animação foi por água abaixo quando o selinho foi cortado da edição desta quarta-feira, que passou na televisão.
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