Aline Mineiro e Dayane Mello não se desgrudam em ’A Fazenda’ - Reprodução

Aline Mineiro e Dayane Mello não se desgrudam em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 16/09/2021 08:24 | Atualizado 16/09/2021 08:32

Rio - O clima entre Dayane Mello e Aline Mineiro está ficando cada vez mais quente no reality show "A Fazenda". As duas peoas voltaram a trocar alguns selinhos na madrugada desta quinta-feira e depois partiram para uma "pegação" no banheiro da sede.

fotogaleria

Aline e Dayane deram um selinho no quarto da sede após a prova do fazendeiro, que teve Gui Araújo como vencedor. Aline, então, abraçou a ex-participante do "Gran Fratello" e a elogiou por seu carisma. "Você é uma pessoa muito boa. Tem um brilho lindo", disse Aline.

As duas, então, foram tomar banho antes de dormir e trocaram alguns amassos na frente de MC Gui. "Meu Deus. Olha isso, gente", se espantou o rapaz. Dayane caiu na gargalhada e provocou: "Pegação, né?". Rindo, MC Gui pediu que elas fizessem o que quisessem dentro do reality show. "Não, continua aí, pelo amor de Deus. Vocês querem me matar", disparou.

Aline Mineiro tem um relacionamento aberto com o humorista Leo Lins. No podcast "No Flow", a ex-panicat contou que gosta de se envolver com outras mulheres e que isso não traz problemas no relacionamento com Leo Lins.

"Sempre perguntam se ele me aceita com outros homens, mas eu não tenho vontade. Se eu tivesse, eu falaria sem problema nenhum. Eu gosto mais de pegar outras meninas, a gente tem um consenso ali, sempre surge alguma mensagem de alguma menina que manda alguma coisa e [acontece] se a gente achar legal...", disse Aline na ocasião.