Daniela Albuquerque comemora seis anos do ’Sensacional’PromoArte RedeTV!

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Rio - O mês de setembro é especial para Daniela Albuquerque. A apresentadora está celebrando seis anos de exibição do programa "Sensacional" na grade de programação da RedeTV!.
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Daniela Albuquerque, apresentadora do 'Sensacional', da RedeTV! - Divulgação
Daniela Albuquerque comemora seis anos do 'Sensacional' - PromoArte RedeTV!
Daniela Albuquerque, apresentadora do 'Sensacional', da RedeTV! - Divulgação
A apresentadora Daniela Albuquerque - Divulgação/Rede TV!
Daniela Albuquerque - Reprodução
Daniela Albuquerque - Reprodução
A apresentadora Daniela Albuquerque - Divulgação/RedeTV!
A apresentadora Daniela Albuquerque - Divulgação/RedeTV!
"Apresentar um programa de entrevistas com tantos convidados especiais é sempre um grande prazer! Comemorar mais um ano do ‘Sensacional’ é brindar com o público o carinho que recebemos a cada semana. Que venham muitos anos mais!", celebra a apresentadora.
Para recordar o que de melhor a atração reuniu neste período, Dani comandará uma uma edição comemorativa do "Sensacional" nesta quinta-feira, relembrando os melhores momentos e entrevistas com personalidades que abriram sua intimidade e revelaram momentos marcantes de suas histórias para a apresentadora.
Conhecido pelo formato leve e descontraído, o programa de variedades estreou em 2015 nas tardes de domingo e, dois anos depois, ganhou o horário nobre, às quintas-feiras.