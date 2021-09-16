Daniela Albuquerque comemora seis anos do ’Sensacional’PromoArte RedeTV!
Daniela Albuquerque celebra seis anos do Sensacional na RedeTV!: 'Brindar o carinho que recebo'
Edição comemorativa do 'Sensacional' vai ao ar nesta quinta-feira
Rio - O mês de setembro é especial para Daniela Albuquerque. A apresentadora está celebrando seis anos de exibição do programa "Sensacional" na grade de programação da RedeTV!.
"Apresentar um programa de entrevistas com tantos convidados especiais é sempre um grande prazer! Comemorar mais um ano do ‘Sensacional’ é brindar com o público o carinho que recebemos a cada semana. Que venham muitos anos mais!", celebra a apresentadora.
Para recordar o que de melhor a atração reuniu neste período, Dani comandará uma uma edição comemorativa do "Sensacional" nesta quinta-feira, relembrando os melhores momentos e entrevistas com personalidades que abriram sua intimidade e revelaram momentos marcantes de suas histórias para a apresentadora.
Conhecido pelo formato leve e descontraído, o programa de variedades estreou em 2015 nas tardes de domingo e, dois anos depois, ganhou o horário nobre, às quintas-feiras.
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