Publicado 16/09/2021 09:35

Rio - O mês de setembro é especial para Daniela Albuquerque. A apresentadora está celebrando seis anos de exibição do programa "Sensacional" na grade de programação da RedeTV!.

"Apresentar um programa de entrevistas com tantos convidados especiais é sempre um grande prazer! Comemorar mais um ano do ‘Sensacional’ é brindar com o público o carinho que recebemos a cada semana. Que venham muitos anos mais!", celebra a apresentadora.

Para recordar o que de melhor a atração reuniu neste período, Dani comandará uma uma edição comemorativa do "Sensacional" nesta quinta-feira, relembrando os melhores momentos e entrevistas com personalidades que abriram sua intimidade e revelaram momentos marcantes de suas histórias para a apresentadora.

Conhecido pelo formato leve e descontraído, o programa de variedades estreou em 2015 nas tardes de domingo e, dois anos depois, ganhou o horário nobre, às quintas-feiras.