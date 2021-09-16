Sônia Abrão - Ag. News

Sônia AbrãoAg. News

Publicado 16/09/2021 09:41 | Atualizado 16/09/2021 09:59

Rio Quem acompanhou o "A Tarde É Sua", nesta quarta-feira, viu que Sonia Abrão não poupou palavras para criticar a estreia de Adriane Galisteu no comando de "A Fazenda 13". A apresentadora da RedeTV! analisou a performance da colega de TV como "exagerada demais".

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Ao iniciar a análise, a jornalista criticou o uso do bordão "não diga 'alô', diga: 'como vai Galisteu?'". Os peões não compreenderam o clássico bordão e deixou a apresentadora no vácuo.

"Não deve tratar os peões como uma plateia de um programa de auditório, deve tratá-los como competidores, não deve ficar esperando uma resposta deles como se estivesse num programa de auditório, foi desnecessário aquele 'como vai, Galisteu?'", disse Sonia Abrão.

A apresentadora da RedeTV! ainda criticou a alfinetada de Galisteu ao "The Masked Singer Brasil", concorrente de horário na Rede Globo. "Não precisava cutucar a Globo, dizendo que lá não têm peões mascarados. Ficou feio demais, aquilo não parecia que veio dela, parecia algo pronto", disparou.



"Teve muita leitura de TP (teleprompter). Ficou falso demais, parecia que estava lendo o tempo todo. Teve excesso de alegria, tudo bem que foi uma estreia, mas Galisteu estava exagerada demais na apresentação do reality", finalizou Sonia Abrão