Daniella, filha de Gloria Perez, foi assassinada há 30 anos Reprodução

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São Paulo - O caso Daniella Perez vai virar uma série da HBO Max. A atriz, filha da autora Gloria Perez, foi assassinada em 1992 e essa história será contada em uma produção documental de cinco episódios da HBO Max. Nomes importantes da televisão vão dar depoimentos sobre os acontecimentos.
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Gloria Perez e Daniela Perez - Reprodução
Glória Perez - Reprodução
Daniella Perez e Raul Gazolla - Lucas Brito
Guilherme de Pádua matou a colega de elenco Daniella Perez a tesouradas - Reprodução
Glória Perez - Divulgação
Gloria Perez - Divulgação
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Gloria Perez será uma das pessoas ouvidas pela série, assim como o ator Raul Gazolla, então marido de Daniella. Segundo a colunista Patrícia Kogut, Fabio Assunção, Claudia Raia, Cristiana Oliveira, Maurício Mattar, Wolf Maya e Eri Johnson também vão dar entrevistas. Além dos famosos, a série também conta com a participação de advogados e autoridades.
A série vai sr lançada somente em 2022, quando o crime completa 30 anos. A série está sendo comandado por Guto Barra e Tatiana Issa, que começou a carreira como atriz e atuava com Gazolla em "Deus nos Acuda" na época do assassinato. O foco principal do documentário é a luta da autora da Globo por Justiça.
Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e pela esposa do ator, Paula Thomaz. Na época, a novela "De Corpo e Alma", escrita por Gloria Perez, estava sendo exibida na Globo. Guilherme e Daniella viviam um par romântico e, de acordo com o processo, a motivação do assassinato foi a diminuição da importância do personagem do ator na trama.