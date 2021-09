Daniella, filha de Gloria Perez, foi assassinada há 30 anos - Reprodução

Publicado 16/09/2021 11:03 | Atualizado 16/09/2021 11:57

São Paulo - O caso Daniella Perez vai virar uma série da HBO Max. A atriz, filha da autora Gloria Perez, foi assassinada em 1992 e essa história será contada em uma produção documental de cinco episódios da HBO Max. Nomes importantes da televisão vão dar depoimentos sobre os acontecimentos.



Gloria Perez será uma das pessoas ouvidas pela série, assim como o ator Raul Gazolla, então marido de Daniella. Segundo a colunista Patrícia Kogut, Fabio Assunção, Claudia Raia, Cristiana Oliveira, Maurício Mattar, Wolf Maya e Eri Johnson também vão dar entrevistas. Além dos famosos, a série também conta com a participação de advogados e autoridades.

A série vai sr lançada somente em 2022, quando o crime completa 30 anos. A série está sendo comandado por Guto Barra e Tatiana Issa, que começou a carreira como atriz e atuava com Gazolla em "Deus nos Acuda" na época do assassinato. O foco principal do documentário é a luta da autora da Globo por Justiça.

Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e pela esposa do ator, Paula Thomaz. Na época, a novela "De Corpo e Alma", escrita por Gloria Perez, estava sendo exibida na Globo. Guilherme e Daniella viviam um par romântico e, de acordo com o processo, a motivação do assassinato foi a diminuição da importância do personagem do ator na trama.