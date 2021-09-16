Segunda temporada de ’Sintonia’ estreia no dia 27 de outubro - Divulgação / Netflix

Segunda temporada de ’Sintonia’ estreia no dia 27 de outubroDivulgação / Netflix

Publicado 16/09/2021 11:50

Rio - A segunda temporada de "Sintonia", série brasileira original da Netflix, já tem data para estrear na plataforma de streaming. A série terá seis episódios, com direito a muito funk, descobertas e novos conflitos. A estreia acontecerá no dia 27 de outubro. Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) estão confirmados, além de novos personagens.

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A trama continua seguindo os passos dos três amigos que, depois de lutarem para conquistar seu espaço, vão enfrentar o desafio de chegar longe sem esquecer as origens.



O elenco da nova temporada ganhou reforços com Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes. Produzida pela Gullane e coproduzida pela KondZilla Filmes, Sintonia se baseia em uma ideia original de KondZilla e foi criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella. A direção geral é de KondZilla e a direção dos episódios é de Johnny Araújo, Daniela Carvalho, Gabriel Zerra e Thiago Eva.

