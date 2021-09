Rico Melquiades questiona comportamento de Nego do Borel em A Fazenda 13 - Reprodução

Rico Melquiades questiona comportamento de Nego do Borel em A Fazenda 13Reprodução

Publicado 16/09/2021 15:10

Rio - As comparações entre participantes e ex-participantes estão bombando em "A Fazenda 13". Nesta quinta-feira (16), o humorista Rico Melquíades detonou o cantor Nego do Borel e o comparou com Biel, participante de "A Fazenda 12".



Em conversa com Aline Mineiro, após as atividades rurais, Rico se mostrou irritado com a postura de Nego do Borel e indicou para a amiga que ele é um personagem. "Ele não precisa do prêmio. Está fazendo o que aqui? É para limpar a imagem da burrada que ele fez lá fora. É isso que ele quer e está pagando de quietinho, de amo você", iniciou Rico.

Aline Mineiro, no entanto, disse para o humorista que não acredita que uma pessoa consiga fingir durante três meses de confinamento. Rico rebateu e lembrou da passagem do cantor Biel em "A Fazenda". “Aqui é uma porta para você ficar quietinho e fazer o público achar que o que você fez lá fora se apagou. Consegue [fingir]! O Biel conseguiu, amiga. Consegue! Se o Nego ficar três meses, ele não é esse poço de positividade, não. Não é”, explicou Rico.

Nego do Borel foi acusado pela ex-namorada, Duda Reis, de violência doméstica. Já o cantor Biel encarou brigas judiciais por assédio e também tem polêmicas envolvendo sua ex, a influencer Duda Castro.

No fim do papo, Rico Melquíades, que ficou famoso pelos barracos no “De Férias com o Ex Brasil”, da MTV, comentou com Aline Mineiro que está pronto para votar em Nego do Borel na primeira roça da temporada.