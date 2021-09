Vaca monta em cima de Nego do Borel em 'A Fazenda' - Reprodução

Vaca monta em cima de Nego do Borel em 'A Fazenda'Reprodução

Publicado 16/09/2021 13:42

Rio - Nego do Borel levou um susto enquanto cuidava dos animais da Roça de "A Fazenda" na manhã desta quinta-feira. Uma vaca "montou" em cima do cantor enquanto ele estava na cerca do local. A vaca ficou "em pé", com o corpo totalmente inclinado sobre o cantor.

Dayane Mello, então, se aproximou e perguntou se a vaca estava no cio. "Tu viu?", disse Nego do Borel, rindo. A peoa também riu. O funkeiro começou a fazer carinho na vaca, que o cutucou com a cabeça. "Pô, qual foi, mano? Fica quietinha, cara", disse Nego do Borel. "Ai, desculpa, tá bom", disse o cantor. Dayane saiu do local aos risos. "Que imagem, meu Deus".