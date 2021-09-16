Solange Gomes e Tiago Piquilo na época em que estiveram juntosReprodução

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Rio - Valentina, Solange Gomes, Rico, Dayane, Medrado e Mileide Mihaile conversaram sobre a vida antes de entrarem em "A Fazenda" na cozinha da sede. Foi então que Solange e Valentina descobriram que ambas já viveram um affair com Tiago Piquilo. Valentina contou sobre o romance com o peão e foi questionada sobre a cirurgia peniana pela qual ele passou. 
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Solange Gomes e Tiago Piquilo na época em que estiveram juntos - Reprodução
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Solange Gomes - Reprodução
Solange Gomes - Divulgação
"Não, acho que não (precisava da cirurgia). Não entendo porque ele fez isso", disse Valentina, que ficou surpresa quando Solange contou que também teve um caso com o cantor. "Macho compartilhado", brincaram. "Estou movimentando essa casa", disse Solange, que concordou com Valentina sobre a falta de necessidade de Tiago aumentar o pênis. "Eu achei tão normal. Não precisava", disse. Depois, o assunto mudou e elas começaram a falar das cirurgias plásticas pelas quais já passaram.