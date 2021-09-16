Solange Gomes e Tiago Piquilo na época em que estiveram juntosReprodução
'A Fazenda': Solange Gomes e Valentina comentam cirurgia peniana de Tiago Piquilo
Elas descobriram que ambas já tiveram um romance com o cantor sertanejo
Rio - Valentina, Solange Gomes, Rico, Dayane, Medrado e Mileide Mihaile conversaram sobre a vida antes de entrarem em "A Fazenda" na cozinha da sede. Foi então que Solange e Valentina descobriram que ambas já viveram um affair com Tiago Piquilo. Valentina contou sobre o romance com o peão e foi questionada sobre a cirurgia peniana pela qual ele passou.
"Não, acho que não (precisava da cirurgia). Não entendo porque ele fez isso", disse Valentina, que ficou surpresa quando Solange contou que também teve um caso com o cantor. "Macho compartilhado", brincaram. "Estou movimentando essa casa", disse Solange, que concordou com Valentina sobre a falta de necessidade de Tiago aumentar o pênis. "Eu achei tão normal. Não precisava", disse. Depois, o assunto mudou e elas começaram a falar das cirurgias plásticas pelas quais já passaram.
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