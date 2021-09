Nego do Borel - Reprodução

Nego do BorelReprodução

Publicado 16/09/2021 14:21 | Atualizado 16/09/2021 14:24

Rio - Nego do Borel conversava com Erasmo Viana em "A Fazenda" quando se espantou ao dar uma olhadinha para as partes íntimas do ex-marido de Gabriela Pugliesi. A cena aconteceu na madrugada desta quinta-feira e a reação de Nego do Borel viralizou nas redes sociais.

fotogaleria

Erasmo estava dentro do box, ainda de short, enquanto conversava com Nego do Borel. Em determinado momento, ele começou a mexer nas partes íntimas e Nego do Borel arregalou os olhos ao olhar para baixo. Na quarta-feira, Nego do Borel chegou a dizer que Erasmo é "muito lindo" e que daria em cima dele caso fosse mulher. "Esse moleque é um príncipe", disse Nego do Borel.