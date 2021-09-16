Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi - Reprodução/Play Plus/Instagram

Erasmo Viana e Gabriela PugliesiReprodução/Play Plus/Instagram

Publicado 16/09/2021 14:51 | Atualizado 16/09/2021 14:59

São Paulo - É sobre isso e não está tudo bem". O meme serve perfeitamente para as tretas que envolvem Erasmo Viana e a ex-mulher Gabriela Pugliesi. Nesta quinta-feira, em "A Fazenda 13", o muso fitness fez um desabafo, e Pugliesi debochou através das redes sociais.



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Erasmo contou aos colegas de reality que, ao se separar de Pugliesi, ela se mudou para Barra Grande, na Bahia, e agora ele não pode visitar o cachorro que era do casal. "Pegou e levou o cachorro lá para a casa do car*lh* e eu não tenho nem como visitar. Levou para Barra Grande, onde ela está ficando com o maluco lá. Não tenho nem como ver", desabafou.

"Não acredito, mano. Você não tem nem como ver. Não sabia que ela mudou [de endereço]", respondeu Gui Araújo.

Em uma publicação no Instagram, Pugliesi ironizou o ex-marido. "Tadinho, gente. Quase chorei aqui", escreveu a influenciadora, que está namorando com Túlio Deck.