Daniela Albuquerque comemora seis anos do ’Sensacional’PromoArte RedeTV!

Publicado 20/09/2021 08:00

Rio - Quando ingressou na RedeTV! como estagiária, Daniela Albuquerque, 39, não poderia prever o sucesso que conquistaria como apresentadora na emissora paulista. Nesta segunda-feira, a jornalista comemora seis anos no comando do 'Sensacional', programa de variedades que estreou em setembro de 2015 como atração dominical e, dois anos depois, conquistou um espaço no horário nobre, às quintas-feiras.

Celebrando o marco em sua carreira, Daniela, que é casada com Amilcare Dallevo Jr., um dos sócios da RedeTV!, relembra sua trajetória até se tornar apresentadora do 'Sensacional': "Ao longo da minha carreira já apresentei programa ao vivo, com e sem plateia, em cenário físico e virtual, fiz muitas externas. Posso dizer que realmente estou feliz com o 'Sensacional'. Aprendi muito nestes seis anos e estou sempre disposta a aprender mais. Estou feliz com a minha trajetória!", declara em entrevista ao DIA.

"Tenho certeza de que a vontade de apresentar uma atração com conteúdo, convidados especiais e assuntos interessantes a cada semana foi fundamental para chegar aos seis anos do 'Sensacional' com sucesso", afirma a comunicadora. Durante este período, a jornalista já conversou com celebridades teen como Maísa e Larissa Manoela, além de outras personalidades como Roberto Cabrini e Supla.

Em todos esses anos, Daniela já passou por muitos sustos e saias justas na televisão. Um dos episódios que marcou a história do "Sensacional" foi quando a apresentadora entrevistou a atriz Lucélia Santos, em 2017. A transmissão da conversa entre as duas já começou de forma inusitada, com a participação de um cachorro que se perdeu do dono. Além do momento com o bichinho, a apresentadora dá mais detalhes de como foi a interação com a artista.

"Cheguei toda feliz e falei: 'Oi, lindona. Estou super empolgada para nossa conversa'. E ela respondeu: 'Nem fique! [risos]. Depois demos muita risada e foi ótimo", relembra. Para a jornalista, as conversas que tem com seus convidados são a melhor parte do "Sensacional": "O que me marca de verdade são as entrevistas no ‘Papo com Dani’, gosto de saber que o convidado se sente à vontade para falar assuntos mais reservados comigo", diz Daniela.

Mas a apresentadora não esquece dar os devidos créditos ao time que trabalha nos bastidores do programa. "Somos uma equipe afinada, estamos sempre trocando ideias para melhorar e levar ao telespectador entretenimento de qualidade. Isso é o que importa", garante. E foi pensando no público que a jornalista precisou ter muito jogo de cintura para continuar a produção do "Sensacional" durante a pandemia do coronavírus, respeitando as medidas restritivas de segurança.

"Desafios fazem parte do processo e isso é muito bom. Mas acho que o maior deles foi continuar a fazer o programa na pandemia: sem reprises, muitas vezes apresentando de casa, o retorno ao estúdio sem plateia. Acredito que estamos no caminho certo", reflete Daniela, que já tem planos para implementar novidades na atração após o fim da pandemia.

Além disso, a apresentadora também revela os próximos passos de sua carreira profissional, que incluem a participação no filme "O Barão Hirsch - O Judeu de Quatro Irmãos". Daniela, que estreou como atriz em um curta-metragem de 2017, viverá uma mulher judia na produção que conta com a direção do cineasta gaúcho Osnei de Lima. Com o início das filmagens ainda neste mês, a jornalista pretende dividir o tempo que passará à frente das câmeras para se dedicar a escrita. Daniela, que já é autora de "Dani e Elas", sobre maternidade, está finalizando seu segundo livro, com previsão de lançamento para o fim deste ano.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.