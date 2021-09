Bil Araújo e Karol Conká tiveram um relacionamento conturbado durante o 'BBB21' - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/09/2021 17:59

Rio - Confinado em "A Fazenda 13", Arcrebiano voltou a fazer críticas à rapper Karol Conká, lembrando sua relação com a rapper durante sua curta estadia no "BBB 21". Em pouco tempo, os comentário feitos por Bil foram parar na internet e fãs da artista ficaram convencidos de que a artista tomou conhecimento das declarações após Karol publicar um tweet com um emoji rindo.

"No começo, aquela mulher era uma pessoa tão engraçada que cativou a casa inteira. [...] Mas não conseguiu se segurar no personagem", afirmou Bil Araújo em conversa com outros peões. Para Mussunzinho, o modelo disparou: "Ser humano não faz aquilo que ela fez. Foram coisas extremamente pesadíssimas."

No primeiro dia do reality da Record, Arcrebiano relembrou sua experiência no "Big Brother Brasil" e chegou a se referir a Karol Conká como "a outra lá". "Não me arrependo de nada. Aquilo ali me levou a um aprendizado pra vida que é surreal. As pessoas que fizeram maldade comigo, não desejo mal pra elas em hipótese alguma. Nem pra outra lá, em hipótese nenhuma. É Deus no coração e vida que segue", disse o modelo.