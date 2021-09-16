Bil Araújo e Karol Conká tiveram um relacionamento conturbado durante o 'BBB21'Reprodução/TV Globo
para um bom entendedor um emoji basta né mamacita pic.twitter.com/xvkhqL6t5c— clara (@dulcesharman) September 16, 2021
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Bil Araújo e Karol Conká tiveram um relacionamento conturbado durante o 'BBB21'Reprodução/TV Globo
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