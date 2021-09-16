Bil Araújo e Karol Conká tiveram um relacionamento conturbado durante o 'BBB21'Reprodução/TV Globo

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Rio - Confinado em "A Fazenda 13", Arcrebiano voltou a fazer críticas à rapper Karol Conká, lembrando sua relação com a rapper durante sua curta estadia no "BBB 21". Em pouco tempo, os comentário feitos por Bil foram parar na internet e fãs da artista ficaram convencidos de que a artista tomou conhecimento das declarações após Karol publicar um tweet com um emoji rindo.
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Karol Conká e Arcrebiano se beijam em festa no 'BBB 21' - Reprodução / TV Globo
Bil Araújo relembra trajetória curta no 'BBB21' - Reprodução/Playplus
Karol Conká - Reprodução
Karol Conká e Arcrebiano dormiram na mesma cama após ficarem na festa - Reprodução / TV Globo
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Arcrebiano - Reprodução instagram
"No começo, aquela mulher era uma pessoa tão engraçada que cativou a casa inteira. [...] Mas não conseguiu se segurar no personagem", afirmou Bil Araújo em conversa com outros peões. Para Mussunzinho, o modelo disparou: "Ser humano não faz aquilo que ela fez. Foram coisas extremamente pesadíssimas."
No primeiro dia do reality da Record, Arcrebiano relembrou sua experiência no "Big Brother Brasil" e chegou a se referir a  Karol Conká como "a outra lá". "Não me arrependo de nada. Aquilo ali me levou a um aprendizado pra vida que é surreal. As pessoas que fizeram maldade comigo, não desejo mal pra elas em hipótese alguma. Nem pra outra lá, em hipótese nenhuma. É Deus no coração e vida que segue", disse o modelo.