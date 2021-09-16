Gui Araújo e Marina FerrariReprodução/Montagem
'A Fazenda': Gui Araújo fala em ficar com Marina Ferrari: 'A qualquer momento'
Ex-namorado de Anitta, influenciador já mostrou interesse na musa fitness
Rio - Os peões de "A Fazenda 13" se reuniram na sala da casa e decidiram brincar de Verdade ou Desafio na noite desta quarta-feira (15).
Durante a diversão, Valentina Francavilla questionou Gui Araújo sobre formação de casal com Marina Ferrari. "É verdade que poderia ser um casal, você e a Marina?", perguntou ela.
"Eu e a Marina? A qualquer momento", respondeu o influenciador causando alvoroço na casa. Os participantes ainda sugeriram o ship Magui para o casal.
"Tá vermelho! Eu sou madrinha!", brincou a assistente de palco. Alguém responderia o contrário?", rebateu Gui.
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