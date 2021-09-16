Gui Araújo e Marina FerrariReprodução/Montagem

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Rio - Os peões de "A Fazenda 13" se reuniram na sala da casa e decidiram brincar de Verdade ou Desafio na noite desta quarta-feira (15).
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Marina Ferrari - Reprodução
Marina Ferrari - Reprodução
Marina Ferrari - Reprodução
Marina Ferrari - Reprodução
A influencer Marina Ferrari - Divulgação
Marina Ferrari - Carlos Davi/Divulgação
Marina Ferrari - Reprodução
Marina Ferrari - Reprodução
Gui Araújo - Reprodução de internet
Gui Araújo - Reprodução/Instagram
Durante a diversão, Valentina Francavilla questionou Gui Araújo sobre formação de casal com Marina Ferrari. "É verdade que poderia ser um casal, você e a Marina?", perguntou ela.
"Eu e a Marina? A qualquer momento", respondeu o influenciador causando alvoroço na casa. Os participantes ainda sugeriram o ship Magui para o casal.
"Tá vermelho! Eu sou madrinha!", brincou a assistente de palco. Alguém responderia o contrário?", rebateu Gui.