Gui Araújo e Marina Ferrari - Reprodução/Montagem

Gui Araújo e Marina FerrariReprodução/Montagem

Publicado 16/09/2021 20:54

Rio - Os peões de "A Fazenda 13" se reuniram na sala da casa e decidiram brincar de Verdade ou Desafio na noite desta quarta-feira (15).

fotogaleria

Durante a diversão, Valentina Francavilla questionou Gui Araújo sobre formação de casal com Marina Ferrari. "É verdade que poderia ser um casal, você e a Marina?", perguntou ela.

"Eu e a Marina? A qualquer momento", respondeu o influenciador causando alvoroço na casa. Os participantes ainda sugeriram o ship Magui para o casal.

"Tá vermelho! Eu sou madrinha!", brincou a assistente de palco. Alguém responderia o contrário?", rebateu Gui.