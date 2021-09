Erasmo Viana - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2021 21:35 | Atualizado 16/09/2021 21:36

Rio - "A Fazenda 13" começou há pouco e já está provendo grandes momentos à Record TV. Após a prova do fazendeiro, realizada na última quarta-feira (15), por exemplo, Erasmo Viana, conhecido por ser ex-namorado de Gabriela Pugliesi, cometeu uma gafe ao detonar um patrocinador do programa. "Na próxima vez, os caras têm que dar um tênis da Olympikus antiderrapante. A propaganda não funcionou, não. O negócio é que a gente estava usando um tênis da Olympikus, mas escorregou, entendeu?”, reclamou o peão, sem notar que falava de uma marca aliada.

Entretanto, não é apenas Erasmo que tem se destacado. Nego do Borel, por sua vez, se tornou alvo de críticas após tentar acariciar Dayane Mello durante a noite. Na parte do dia, o cantor ainda constrangeu a modelo pelo formato de suas orelhas, o que apenas piorou a visão do público sobre ele. Como se não fosse suficiente, Valentina Francavilla e Solange Gomes chamaram atenção ao comentar a genitália de Tiago Piquilo, que realizou recentemente uma cirurgia peniana.

Além dos citados, também estão em "A Fazenda 13" Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano, Mileide Mihaile, Gui Araújo, MC Gui, Aline Mineiro, Rico Melquiades, Dynho Alves, Erika Schneider, Fernanda Medrado e Marina Ferrari. Outro participante deve entrar na corrida pelo prêmio milionário, quatro influenciadores disputam essa vaga no Paiol TikTok. São eles: Alisson Jordan, Sthefane Matos, Mah Tavares e Krawk.