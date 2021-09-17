Solange Gomes e Rico Melquíades discutem no intervalo de ’A Fazenda’ - Reprodução

Solange Gomes e Rico Melquíades discutem no intervalo de ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 17/09/2021 07:51 | Atualizado 17/09/2021 09:12

Rio - Solange Gomes e Rico Melquíades protagonizaram um enorme barraco durante o intervalo de "A Fazenda" na noite desta quinta-feira. A ex-musa da banheira do Gugu entendeu que um palavrão dito por Rico tinha sido direcionado a ela e foi tirar satisfação. Rico, no entanto, afirmou que apenas avisou que iria votar nela e chamou Solange de louca.

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"Você quer ser Carlinhos Maia, mas está longe pra cacet*... Pode me chamar de louca, é isso que o Brasil ama. Solange chegou", disparou. Rico afirmou que também chegou e que Solange iria conhecê-lo. "Eu não quero conhecer você. Fala um monte de palavrão o dia inteiro. Quer brigar comigo porque ninguém te conhece", respondeu Solange.

Rico não deixou Solange sem resposta e disse que ninguém conhece ela também. "Falo mesmo, e aí? Está incomodada? Bata o sino e peça pra sair. Quem é você? Se ninguém me conhece, quem te conhece? Você quer aparecer!".

Os outros peões tentaram acalmar os ânimos, mas Solange seguiu disparando farpas. "Eu não estou escorada em ninguém aqui. Você quer aparecer. Eu nasci bonita ao contrário de você!", disse. Beleza não é tudo não, meu amor. Do que adianta ser bonita e ser podre por dentro. Beleza não é tudo, você é podre", respondeu Rico. "Vem me bater, vem. Quem sai é você", disse Solange.

A discussão continuou e, em determinado momento, Solange voltou a dizer que Rico é feio. "Você é podre. Você é velha coroca. Ela me chamou de feio? Eu não falei palavrão com ela. Só falei que ia votar nela", disse Rico.