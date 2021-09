Tati Quebra Barraco e Solange Gomes - Reprodução

Tati Quebra Barraco e Solange GomesReprodução

Publicado 17/09/2021 08:06 | Atualizado 17/09/2021 09:06

Rio - Solange Gomes e Rico Melquíades discutiram durante o intervalo de "A Fazenda" na noite desta quinta-feira. A ex-musa da banheira do Gugu não engoliu a discussão e chamou Rico de "viad*" e "babaca". Os telespectadores de "A Fazenda", então, acusaram Solange de homofobia.

"Babaca, viad*. Eu te falei que ele não me olhou desde o primeiro dia? [Agora] me chamando de velha e ele que é feio pra caral**? Do que adiante ser novo e feio", disse Solange em conversa com Tati Quebra Barraco.

Os fãs de "A Fazenda" não gostaram da fala de Solange. ""Solange ridícula. Já deu pra ver que é homofóbica. Só porque briga com a gay, não precisa soltar sobre a orientação sexual. Achei podre", disse uma pessoa no Twitter.

"A Solange bem chamou o Rico de viado no pejorativo. Fia, cai fora sua velha homofóbica", comentou outro telespectador. "A Solange chamando o Rico de viado. A homofóbica está se revelando? Escrota", disparou uma terceira pessoa.