Tati Quebra Barraco e Solange GomesReprodução
Solange Gomes chama Rico de 'viad*' em 'A Fazenda' e é acusada de homofobia
Peões discutiram na noite de quinta, após uma dinâmica de prêmios do reality show
Rio - Solange Gomes e Rico Melquíades discutiram durante o intervalo de "A Fazenda" na noite desta quinta-feira. A ex-musa da banheira do Gugu não engoliu a discussão e chamou Rico de "viad*" e "babaca". Os telespectadores de "A Fazenda", então, acusaram Solange de homofobia.
"Babaca, viad*. Eu te falei que ele não me olhou desde o primeiro dia? [Agora] me chamando de velha e ele que é feio pra caral**? Do que adiante ser novo e feio", disse Solange em conversa com Tati Quebra Barraco.
Os fãs de "A Fazenda" não gostaram da fala de Solange. ""Solange ridícula. Já deu pra ver que é homofóbica. Só porque briga com a gay, não precisa soltar sobre a orientação sexual. Achei podre", disse uma pessoa no Twitter.
"A Solange bem chamou o Rico de viado no pejorativo. Fia, cai fora sua velha homofóbica", comentou outro telespectador. "A Solange chamando o Rico de viado. A homofóbica está se revelando? Escrota", disparou uma terceira pessoa.
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