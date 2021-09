Arcrebiano participou do BBB 21, No Limite e agora encara o reality rural - Reprodução

Arcrebiano participou do BBB 21, No Limite e agora encara o reality rural Reprodução

Publicado 17/09/2021 09:09

São Paulo - Em pouco tempo de confinamento em "A Fazenda 13" Arcrebiano Araújo, de 29 anos, já comentou sua experiência nos outros realities que participou, "BBB" e "No Limite", ambos da Rede Globo. Em conversa com os peões, na última quarta-feira, o participante alegou que foi orientado a desistir do programa de sobrevivência pois foi diagnosticado com uma severa infecção urinária.

fotogaleria

"Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado; Se eles tivessem mostrado tudo... Só que a galera não sabe”, comentou Bil, dando a entender que foi orientado a deixar a produção. Entretanto, em defesa do núcleo artístico, a assessoria da Globo resolveu se posicionar sobre o assunto na quinta-feira. "Não houve orientação alguma sobre qualquer decisão na competição, tampouco qualquer proibição de falar sobre o assunto”, diz a nota enviada a Leo Dias, desmentindo as informações ditas pelo rapaz.

Além de tentar justificar sua saída de "No Limite", Arcrebiano também arrajou tempo em "A Fazenda 13" para falar sobre o polêmico romance com Karol Conká durante o "BBB 21". "As pessoas que fizeram maldade comigo eu não desejo mal para elas. Nem para a outra lá. Desejo Deus no coração", disse ele. Em rebate às declarações, a rapper repostou o vídeo em suas redes com um emoji de risadas. Vale lembrar que o modelo se recusou a participar do documentário "A Vida Depois do Tompo", estrelado pela cantora e produzido pela Globoplay.