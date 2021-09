Adriane Galisteu é a apresentadora de ’A Fazenda’ - Divulgação / Record TV

Publicado 17/09/2021 07:00 | Atualizado 17/09/2021 15:33

Rio - A 13ª edição de “A Fazenda” começou na última terça-feira e ainda não tem nem uma semana completa, mas os peões já estão sentindo o cheiro de fogo no feno. Os 20 participantes do reality show já brigaram, fizeram amizades, alianças e rolou até clima de romance entre alguns deles.

O programa conta com um elenco explosivo, que promete várias tretas. Muito se espera de nomes como Medrado, que deu o que falar já no “Power Couple”, também da Record, e Tati Quebra Barraco. No entanto, as duas ainda estão calminhas. Quem tem causado confusão na casa é Rico Melquíades, ex-participante do “De Férias com o Ex”, da MTV, que também já é conhecido por ser barraqueiro.



O rapaz de 29 anos já se desentendeu com Dayane Mello e Solange Gomes. Com Dayane, Rico teve apenas uma pequena troca de farpas, mas com a ex-musa da banheira do Gugu a discussão foi mais séria.



Rico Melquíades e MC Gui X Dayane Mello



A primeira dinâmica de grupo foi marcada por uma troca de ameaças entre Dayane Mello, MC Gui e Rico Melquíades. Na ação, os peões tinham que fazer a divisão de quem ficaria na sede e quem iria para a baia. Dayane se confundiu. De forma irônica, Melquíades afirmou: "Ela pediu para ir pra baia, vai conseguir". Rico recebeu o apoio de MC Gui.



"Se forem votar em mim agora, eu vou votar em vocês também na próxima vez, então tenham muita cautela", disse Dayane. "É comigo que você está falando?", perguntou MC Gui. A modelo concordou. Gui manteve seu voto, assim como Rico. O climão ficou no ar.



Rico Melquíades X Solange Gomes



A discussão de Rico com Solange Gomes foi mais intensa. Os peões participaram de uma dinâmica de prêmios, ao vivo, na noite de quinta-feira. Durante o intervalo, Rico e Solange trocaram muitos gritos por conta da disputa. A musa disse que o influenciador usou palavrões contra ela, fato que ele negou. Rico foi chamado de “feio” e Solange de “velha coroca”.



“Eu não estou escorada em ninguém aqui. Você quer aparecer. Eu nasci bonita ao contrário de você!”, disse a musa da banheira. “Você é podre. Você é velha coroca. Ela me chamou de feio? Eu não falei palavrão com ela. Só falei que ia votar nela”, disparou Rico.



Homofobia



Depois da briga, em conversa com Tati Quebra Barraco, Solange Gomes continuou falando mal de Rico e acabou sendo acusada de homofobia nas redes sociais. “Babaca, viad*. Eu te falei que ele não me olhou desde o primeiro dia? [Agora] me chamando de velha. E ele que é feio pra caral**? Do que adianta ser novo e feio”, disse Solange.



Após as acusações de homofobia pela forma como se referiu a Rico, a equipe da modelo se manifestou. “A equipe de Solange Gomes, que inclui administradores, amigos e sua própria filha, rejeita veementemente o rótulo de homofóbica, que vem tentando ganhar holofotes desde esta madrugada, após palavras proferidas no calor da emoção, depois de uma discussão. [Solange sofreu] Ataques em tom ofensivos de ‘velha coroca’ e ‘podre’ pelo participante Rico Melquíades, que tem idade para ser seu filho”, diz a mensagem.

Dayane Mello X Nego do Borel

Logo nos primeiros dias também houve alguns desencontros entre Dayane Mello e Nego do Borel. O funkeiro tentou passar a mão no rosto da modelo, que rejeitou o toque. Depois, o cantor debochou da orelha de Dayane, o que deixou a peoa constrangida. "Caraca, tua orelha é uma mais aberta que a outra", disparou. A modelo disse que Nego do Borel criticou sua aparência "para todo o Brasil". "Não, falei que é grande igual à minha. Mas a sua não é grande, a sua é aberta. A minha é grande, mas é colada", se defendeu o funkeiro.

Pegação



Mas nem só de confusão vivem os peões. Também já tem clima de romance no ar. Dayane Mello e a ex-panicat Aline Mineiro não se desgrudam e já trocaram vários selinhos. Aline, que namora o humorista Leo Lins, disse em entrevista ao podcast “No Flow”, antes de ser confinada, que tem um relacionamento aberto e que é comum para ela se interessar por outras mulheres.



“Eu gosto mais de pegar outras meninas. A gente (ela e Leo Lins) tem um consenso. Sempre surge alguma mensagem de alguma menina que manda alguma coisa e [acontece] se a gente achar legal”.



Além de Dayane e Aline, outro possível casal é Gui Araújo e Marina Ferrari. Durante uma brincadeira de “verdade ou consequência”, o ex-namorado de Anitta demonstrou interesse na influenciadora digital. “Eu e a Marina? A qualquer momento”, disse.

Na internet, também rolaram brincadeiras sobre o interesse de Nego do Borel em Erasmo Viana. O funkeiro chamou o ex-marido de Gabriela Pugliesi de "muito lindo" e afirmou que "se fosse mulher, daria em cima dele". "Esse menino é um príncipe", disparou Nego do Borel.



Reencontros



Ao chegarem na casa, alguns peões levaram um susto por darem de cara com pessoas com as quais já se relacionaram. Foi o caso do cantor sertanejo Tiago Piquilo, que já teve um affair com Solange Gomes e com Valentina Francavilla. As duas comentaram, inclusive, sobre a polêmica cirurgia para aumentar o pênis a qual o cantor se submeteu. “Não precisava”, afirmaram, aos risos.



Harmonização facial e bullying



Desde a estreia de “A Fazenda”, na terça-feira, a participante Liziane Gutierrez, de 35 anos, vem sendo alvo de críticas e ataques nas redes sociais por sua aparência. A modelo não esconde de ninguém que já passou por diversas plásticas e, recentemente, por uma harmonização facial que deu errado. “Fiquei monstruosa”, disse Liziane, ao falar sobre o assunto com Aline Mineiro na “Fazenda”.



A equipe da modelo repudiou os ataques nas redes sociais e prometeu tomar medidas legais. “Em nome da assessoria e colaboradores que prestam serviços para Liziane Gutierrez, viemos por meio desta informar que repudiamos qualquer ato de assédio moral, ataques de ódio e ciberbullying contra a participante de ‘A Fazenda 13’. O ato de insultar, humilhar e praticar violência psicológica na internet também é considerado crime e fere a integridade moral da modelo. Estamos tomando as medidas legais cabíveis e recolhendo todas as informações necessárias sobre os usuários que praticam a ação”.

O que vem por aí

E ainda tem muita água para rolar em "A Fazenda 13". Neste sábado, será exibido o restante da transmissão da festa que aconteceu na sexta. Na segunda-feira, vai ao ar a Prova de Fogo, que vai definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana. Na terça, será formada a primeira roça ao vivo. Na quarta-feira, também ao vivo, acontece a segunda Prova do Fazendeiro. E na quinta, o primeiro eliminado vai deixar "A Fazenda".