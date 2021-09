Thales Bretas, Romeu, Gael e Déa Lúcia no 'Mais Você' - Reprodução

Publicado 17/09/2021 14:42

Rio - Déa Lúcia faz aniversário nesta sexta-feira e, por conta da data, foi convidada para o 'Mais Você', por Ana Maria Braga. A cantora, que é mãe do humorista Paulo Gustavo, chegou a dizer que não tinha como comemorar a data por conta da morte do filho.

Mesmo assim, o dia não passou em branco. Durante a entrevista, Déa foi surpreendida com uma homenagem dos netos Romeu e Gael, que cantaram parabéns para a vovó ao lado do pai, Thales Bretas.

"O café da manhã no #MaisVocê de hoje foi especial e emocionante @anamaria16 conversou com a aniversariante do dia, dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, que recebeu uma linda homenagem do genro Thales Bretas e dos netinhos Romeu e Gael. Explosão de fofura e amor!".

