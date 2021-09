Liziane Gutierrez - Reprodução/Record

Publicado 17/09/2021 15:54

Rio - Perrengue! Na manhã desta quinta-feira, Liziane Gutierrez passou por uma situação inusitada ao ordenhar uma vaca em "A Fazenda 13". Enquanto tentava tirar leite do animal, ela levou uma "rabada" do animal no rosto.

fotogaleria

"Ai, enfiou na minha boca, minha boca aberta", gritou Liziane após levar um susto. Ao ver a cena, Victor Pecoraro zombou da colega de confinamento. "Bebê, limpa aqui, tem cocô aqui", disse ele, em tom de brincadeira.

Liziane entrou na zoação e disparou: "Era possível ter, porque ela enfiou o rabo cheio de cocô na minha cara".