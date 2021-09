Fernanda Gentil est - Reprodução

Publicado 17/09/2021 16:05

Rio - A partir do dia 3 de outubro, o clima das tardes de domingo vai esquentar, sob o comando de Fernanda Gentil, com a estreia do 'Zig Zag Arena'. A cada semana, duas equipes se enfrentam em uma competição pra lá de divertida e animada. O jogo? Brincadeiras inéditas - inspiradas nos clássicos da infância, mas com uma boa dose de tecnologia. "Eu já achava que seria divertido, mas vendo a energia e ouvindo os comentários de quem entra nesse lugar, tenho certeza de que essa experiência está sendo inesquecível pra todo mundo!", conta a apresentadora.

O palco, inspirado em um gigantesco e multicolorido tabuleiro de pinball, conta ainda com um campo de camas elásticas, além de escorregas e obstáculos. As partidas acontecem em três fases, "Pique-Pega", "Megaball" e "Tudo ou Nada" e, assim como no mundo dos esportes, serão narradas por um profissional. Everaldo Marques, do SporTV, é o escalado para observar cada lance e transmitir toda a energia para o público de casa. Ao lado dele, a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque comentam os melhores momentos – uma competição levada à sério, onde o principal objetivo é se divertir."A arena foi feita para relembrarmos as brincadeiras da nossa infância - mas, dessa vez, com uma boa dose de tecnologia, luz, cor e fumaça. Só posso agradecer por essa oportunidade e convidar todo o público pra brincar e torcer com a gente! Estou esperando todo mundo a partir do dia 3 de outubro!", finaliza Fernanda Gentil.'Zig Zag Arena' é um formato inédito, criado pelo gênero de reality show dos Estúdios Globo. A direção artística é de Raoni Carneiro, com direção de gênero de Boninho.