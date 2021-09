Dayane usou história de amigo para justificar dúvida em relação as acusações que Nego do Borel sofre da ex Duda Reis - Reprodução

Dayane usou história de amigo para justificar dúvida em relação as acusações que Nego do Borel sofre da ex Duda Reis Reprodução

Publicado 17/09/2021 17:17

Rio - Em conversa com Solange Gomes na tarde desta sexta-feira (17), Dayane Mello colocou em dúvida as acusações que o cantor Nego do Borel sofreu de sua ex-namorada Duda Reis.

A musa da 'Banheira do Gugu' falava sobre as acusações que Duda Reis e Swellen Sauer, moveram contra o cantor, quando Dayane contou a história de um amigo que teria sido acusado injustamente de agredir a ex-namorada, e usou o fato como argumento para colocar em dúvida as acusações contra o cantor.

"Não dá pra acreditar, tem gente que pra mudar de vida, ter um minuto de fama e dinheiro, inventa um milhão de coisas. Então, esse pobre coitado pode estar sofrendo uma coisa muito psicológica, muito triste e a gente não sabe. Eu vivi com os meus amigos, ver mulheres que fazem isso só por dinheiro", disse a peoa.

A internet não gostou da fala da modelo e a detonou.