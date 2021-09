Michel Teló, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos: técnicos do The Voice Kids - Reprodução

Publicado 17/09/2021 17:33

Rio - Piscou, brincou o ‘The Voice Kids’ está chegando na sua reta final. Dos 72 participantes que começaram o reality show, nove chegam para a disputa da semifinal no próximo domingo, 19 de setembro. Na ocasião, serão três participantes de cada time a cantar, o público escolhe seu preferido e técnico, outro. Vão duas vozes de cada time para a final. Intercalando as disputas, uma dupla de kids que já foi do time que está se apresentando, vai cantar.

As pupilas de Gaby Amarantos Izabelle Ribeiro (AM), Izadora Rodrigues (SP) e Ruany Keveny (BA) abrem a semifinal. Clara Dantas (PB) e Edu Lima Sanfoneiro (AL) voltam ao programa para fazer um dueto que promete emocionar o público com ‘Não Chores Mais’. “Faço um balaço magnífico. Estou muito feliz com o time Gaby, com a evolução desses talentos e muito surpresa de como é que se vê uma coisa no ensaio, chega na hora e eles nos surpreendem de uma forma que a gente muda totalmente de ideia”, vibra a técnica.



No bloco seguinte, o time Brown sobe ao palco com Helloysa do Pandeiro (PB), Isabelly Sampaio (RJ) e Sofia Farah (RJ). O fofurômetro explode com o retorno de Kaori Yokota (SP) e de Maria Alice Xavier (BA) para interpretar juntas ‘Velha Infância’. “Está sendo uma edição maravilhosa, de grandes surpresas e emoções. O Time Brown é um belo presente, com tantos talentos reunidos nos surpreendendo a cada nova apresentação. Todos vieram com muita garra e consciência vocal. Não canso de dizer como vou sentir saudade de nosso time, mexe muito com a gente essa aproximação, essa confiança que eles têm com o nosso trabalho e orientação. É lindo de ver e sentir e, com certeza, até a final, ainda teremos muitas nova emoções. E a votação popular deixa tudo mais emocionante! Fica tudo ainda mais intenso e difícil para os técnicos! Fazer o programa ao vivo triplica nossa emoção e também o orgulho que sentimos por cada um dos talentos quando sobem no palco e dão um show de qualidade musical, de cuidado estético, vocal”, declara Brown.



O time Teló fecha a tarde com os shows de Gustavo Bardim (SC), Laís Menezes (PB) e Maria Victória (PR). E Anna Clara Dias (PB) e Paulinho Arretado (PE) retornam para interpretar ‘Todos Juntos’. “Eu tenho um time que está muito forte dentro da competição. São cantores, artistas e crianças espetaculares, com um talento inacreditável. Estamos bem preparados para as novas fases, semifinal e a final. Tenho certeza de que eles farão apresentações lindíssimas. E a votação do público é muito especial, para nós funciona como um termômetro. É importante, para todos, saber para quem o público está torcendo e quem está tocando o coração delas. Afinal de contas, o artista vive do público”, analisa ‘tio’ Teló