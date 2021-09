Juliette - Reprodução

Rio - A noite deste sábado, dia 18, será cheia de emoção no palco do ‘Altas Horas’. Os convidados da semana têm entre si um carinho especial, a começar por Juliette, que encontra pela primeira vez o cantor e compositor Chico César. Sua música “Deus Me Proteja” virou uma espécie de oração para a campeã do ‘BBB 21’ durante o confinamento – e mesmo antes dele. Entoada diversas vezes pela paraibana no reality, a canção se tornou ainda mais conhecida Brasil afora.

Agora, após o término do BBB, Juliette conta a Serginho que está assistindo à edição da qual participou e releva algumas de suas percepções. Além do dueto com Chico César, ela também solta a voz ao som de “Diferença Mara”, single de seu EP recém-lançado. Amigo de longa data do apresentador, Chico conta que aproveitou a pandemia para compor. Viajou para o Uruguai e para a França, onde gravou um disco. O artista ainda revela a maneira inusitada como fez a música tão querida por Juliette. E no palco do programa, ele também apresenta um outro sucesso, “Estado de Poesia”.No ar em ‘Pega Pega’ e ‘Verdades Secretas’, Camila Queiroz relembra sua primeira personagem na TV com muita empatia consigo mesma e conta sobre a relação com o sotaque do interior paulista ao entrar em cena. Em uma conversa sobre espiritualidade, a atriz confessa ter pedido a fé em um momento difícil de sua vida, quando contou com a ajuda do Padre Fábio de Melo. Também no programa, Lucas Penteado comenta que ele e sua mãe costumam cantar as letras do sacerdote. O artista e ex-BBB está animado com as suas novas produções musicais e revela que a vida amorosa também vai bem: ele está noivo.Padre Fábio está lançando seu novo livro, “A Hora da Essência”, uma reflexão romanceada. E reflexões não faltaram na conversa com Serginho Groisman, como, por exemplo, sobre a escolha pelo sacerdócio e a importância da mãe, a primeira a falar de Deus com ele. Conhecido pelos conteúdos divertidos nas redes sociais, ele afirma que o humor sempre esteve presente em sua vida. Assim como a música, que não poderia faltar na atração. Padre Fábio e a cantora Kell Smith emocionam a todos os presentes no estúdio em um número conjunto de “Vivendo”. Kell também deixa sua mensagem: “resistir para existir!”.Ainda neste sábado, uma entrevista diretamente de Cabul, no Afeganistão. Serginho conversa com a jornalista brasileira Anelise Borges, correspondente no país. Ela fala sobre os desafios de sua permanência na região dominada pelo Talibã e comenta sobre algumas das matérias que realizou por lá.O ‘Altas Horas’ tem apresentação e direção geral de Serginho Groisman, direção de Adriana Ferreira e vai ao ar aos sábados, depois do ‘Vai que Cola'.