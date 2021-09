Mônica Martelli - Divulgação

Mônica MartelliDivulgação

Publicado 17/09/2021 22:45 | Atualizado 17/09/2021 23:00

Rio - O programa 'É de Casa', da TV Globo, contará com a participação da atriz e comediante Mônica Martelli, neste sábado (18), para um papo com Ana Furtado, no quadro 'Viva o Verde'. A convidada receberá dicas para cultivar arbustos que possam garantir sua privacidade em casa, além de aprender a plantar açafrão-da-terra, uma especiaria que traz muitos benefícios para a saúde.



Já Alceu Valença vai conversar com Cissa Guimarães sobre vida pessoal e carreira, além de cantar alguns de seus clássicos. Seguindo no universo da música, o programa promove um encontro entre o sucesso gospel Jessé Aguiar e o sertanejo Marcos, da dupla com Belutti, e traz as experiências de fé, talento e muito trabalho dos dois artistas.

No 'Tempero de Família', Rodrigo Hilbert recebe o cantor Diogo Nogueira, que fala da saudade do pai e sobre o que aprendeu com ele. Juntos, os dois preparam escondidinho de ragu com banana da terra, pastel de polenta com recheio de rabada e molho de agrião picante.