Marcos Mion comanda o 'Caldeirão'Reprodução/Twitter/Globo

Publicado 17/09/2021 23:16 | Atualizado 17/09/2021 23:21

Rio - Sob o comando de Marcos Mion, o programa 'Caldeirão', na Globo, vai receber, neste sábado (18), os jornalistas Tadeu Schimidt e Renata Ceribelli, estrelas da equipe do 'Fantástico'. Ambos serão os convidados especiais do quadro 'Sobe o Som', com a banda Lúcio Mauro e Filhos.

Já no quadro 'Tem ou não tem', a disputa dos 30 mil reais fica entre os atores Rafael Infante e Isis Valverde, e suas famílias. O 'Caldeirão' começa logo após a 'Sessão de Sábado'.