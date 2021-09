Diego Hypolito e Boninho - Reprodução

Publicado 20/09/2021 07:50 | Atualizado 20/09/2021 08:07

São Paulo - O ginasta Diego Hypolito participou do Show dos Famosos neste domingo e virou piada na internet. O ex-atleta se transformou no cantor sertanejo Gusttavo Lima para a apresentação, mas não agradou os telespectadores e levou um puxão de orelha do diretor de televisão Boninho.



"Eu adorei sua apresentação e seu primeiro momento. Você surpreendeu cantando. A gente faz uma pesquisa, e eu vou ser mega chato. Tem uma coisa que o seu técnico, que trabalhou você, deveria ter ensinado. Ele canta com a mão esquerda. Ele não canta com a mão direita", apontou o diretor.

Diego explicou que sabia do detalhe, mas fez de propósito. "Então eu vou ser chato. 9,7. Canta com a mão esquerda!", respondeu Boninho.

No Twitter, o ginasta virou piada entre os internautas. "Gente o Diego Hypolito.....meu pai. Ele não tem um amigo?", comentou um usuário da rede social. "Que vergonha alheia o Diego Hypolito no Show dos Famosos... Perdão Gusttavo Lima por esse desastre", disse outro. "O Diego é aquele típico caso em que a gente olha e pensa 'gente, não tinha um amigo pra avisar?'", completou mais um.

O ator Robson Nunes, que homenageou o sambista Arlindo Cruz, e a atriz Mariana Rios, que homenageou a cantora Lady Gaga, também participaram do programa.