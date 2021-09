Solange Gomes - Reprodução

Publicado 20/09/2021 09:19 | Atualizado 20/09/2021 09:49

Rio - A noite deste domingo em "A Fazenda 13", reality rural da Record TV, foi marcada por um Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os peões tinham de escolher um participante para ir junto à final da competição e outro para deixar a primeira semana.

No começo da dinâmica, Solange Gomes se alterou após ser votada por Arcrebiano, o Bil Araujo, que tentou orientá-la, mas levou um fora. "Não precisa me explicar de novo, eu já sei o que tenho que fazer", disse Sol. "Vai, então começa logo", rebateu o ex-BBB. "Eu começo a hora que eu quiser", treplicou a ex-Banheira do Gugu.

Além da grosseria com Bil, sua justificativa para falarsobre uma possível eliminação de Marina Ferrari não agradou. "Fica o dia todo se maquiando e conversando com a 'amiguinha do maternal' [Erika]", disse Sol sobre Marina. Esses dois episódios deram motivo para peões como Medrado, Valentina, Erasmo, Victor, Sthe, Marina, Erika e Bil a indicarem como a possível primeira eliminada.