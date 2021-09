Rico protagonizou barracos tanto em A Fazenda 13 quanto no De Férias - Reprodução

Publicado 20/09/2021 19:47

Rio - No fim da tarde desta segunda-feira (20), em "A Fazenda 13", Rico Melquiades relembrou sua passagem pelo "De Férias com o Ex Brasil Celebs 2", neste ano, e afirmou que foi trancado por seguranças dentro de um quarto após a briga com o ex, Luís Mattos.



Rico conversou com Solange Gomes e Erasmo Viana sobre os bastidores do reality da MTV Brasil. "Eles vinham em cima de mim, aí eu rasgava as minhas pernas. Eu estava muito bêbado", iniciou.

Rico disse que os seguranças do reality o trancaram em um quarto e ele quebrou diversos objetos do local. Assustada com a declaração do peão, Solange comemorou ter escapado de uma polêmica maior com Rico e o humorista explicou. "Com mulher eu não fazia isso, não. Eu brigava com meu ex, com homem", continuou.

Erasmo também se assustou com o nível da treta de Rico e o humorista confessou que sentia ciúmes do ex. "Eu ficava muito louco, sou muito ciumento. A produção não te dá um roteiro, mas eles conseguem movimentar o jogo com o tablet, botavam meu ex para sair com outro gay (...) Eles botaram meu ex para escolher alguém para ir para a suíte master", disse Rico, que se referiu ao encontro entre Luís e Fael.

Dentro do "De Férias com o Ex Brasil", Rico chegou a arremessar objetos em Luís Mattos, o polêmico ex. Em entrevista exclusiva ao iG Gente, Luís lamentou sobre o comportamento do humorista. "Ele gritou com a Day, Marina Gregory [no 'De Férias']... só gritava com mulher. Quando era comigo, parava em dois segundos. Ele até vai para cima, mas não peita e não insiste na briga como ele faz com mulher. Com as meninas, ele diz que sempre elas começam [a brigar]. Só grita com mulher", alerta Luís.