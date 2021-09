Medrado no 'Casos de Família' - Reprodução

20/09/2021

Rio - Fernanda Medrado é uma das peoas de "A Fazenda 13" e entrou no reality show rural depois de causar no "Power Couple 5". Porém, a rapper já estava fazendo barracos na televisão muito antes de pensar em participar dos programas da Record. Ela já esteve no "Casos de Família" e no "Você na TV".

Quando participou do programa de João Kléber na RedeTV!, Medrado foi com um rapaz que era supostamente namorado dela. O tema do dia no "Você na TV" foi "Namorado vai revelar um segredo que vai deixar sua namorada chocada" e os dois quebraram o pau na televisão.

Já quando esteve no "Casos de Família", a participante de "A Fazenda" fez um verdadeiro barraco na frente de Christina Rocha. O assunto do programa foi "Mulher não gosta de homem, gosta de dinheiro" e a rapper brigava com um homem que era namorado dela. Ela ainda deu um chilique e falou que fez o rapaz pagar R$ 2 mil em um mega hair para ela.

Até a própria equipe de Medrado confirmou que a peoa esteve nos dois programas. O perfil de Instagram de fofoca Gossip do Dia postou uma foto da rapper nos dois programas e o perfil oficial da peoa respondeu nos comentários. "Ela era novinha. Quem nunca?", disse.

