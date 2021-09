Luis Gustavo - TV Globo / Divulgação

Luis GustavoTV Globo / Divulgação

Publicado 20/09/2021 21:45

Rio - Com mais de 60 anos de carreira dedicados à TV, teatro e cinema, Luis Gustavo ganha nesta semana uma homenagem especial na programação do VIVA. De segunda a sexta, a partir das 18h30, o canal exibe episódios do "Sai de Baixo" em que Vavá, o personagem do ator, se destaca. Logo antes do programa, o público confere uma cartela com uma mensagem de agradecimento pelas contribuições do artista para a teledramaturgia brasileira.

fotogaleria

Ao longo da semana, o VIVA veicula ainda uma peça conceitual que mostra momentos marcantes de Luis Gustavo em ação, tanto no humorístico "Sai de Baixo" como na novela "O Salvador da Pátria". Ator morreu neste domingo, aos 87 anos, após complicações de um câncer no intestino.