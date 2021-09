Nego do Borel e Aline Mineiro conversam sobre o jogo em ’A Fazenda’ - Reprodução

Nego do Borel e Aline Mineiro conversam sobre o jogo em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 21/09/2021 07:35

Rio - Nego do Borel passou um tempo isolado dos outros peões na noite desta segunda-feira para refletir sobre a briga que teve com Gui Araújo. Aline Mineiro, então, decidiu ir conversar com o funkeiro e os dois falaram sobre o jogo.

O cantor relembrou a briga que teve com Dynho Alves e afirmou que foi o marido de Mirella que "partiu pra cima" dele primeiro. Ele também chegou a se comparar com Karol Conká ao falar de cancelamento. "Se eu não tiver sido cancelado mais umas 10 vezes, acho que pior do que a Karol Conká eu não estou", disse o funkeiro, que debochou da situação da rapper, que saiu do "BBB 21" com 99,17% de rejeição.

Depois, Nego do Borel criticou a postura de Dayane Mello na briga da baia, afirmando que ela riu da situação, sendo que foi uma das "causadoras" da confusão. Aline tentou defender a amiga e disse que ela assumiu seu erro. Nego do Borel finalizou dizendo que ela é "uma pessoa muito difícil".