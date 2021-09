Juliette usa autotune ao vivo no ’TVZ’, do Multishow - Reprodução

Juliette usa autotune ao vivo no ’TVZ’, do MultishowReprodução

Publicado 21/09/2021 08:21

Rio - Juliette estreou como apresentadora do "TVZ", do Multishow, na semana passada. Na noite desta segunda-feira, ela recebeu o DJ Pedro Sampaio no estúdio e se divertiu brincando com o autotune, programa que modifica e corrige a voz dos cantores.

fotogaleria

"Atenção TVZ ao vivo, começando, tchurubei tchurubai", brincou Juliette. "É muito massa", disse a campeã do "BBB 21". Depois, Juliette e Pedro Sampaio cantaram "Chama Ela", música do DJ e de Lexa.