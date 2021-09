Aranha aparece na baia e desespera peões; confira vídeo! - Reprodução/Record

Aranha aparece na baia e desespera peões; confira vídeo!Reprodução/Record

Publicado 21/09/2021 08:40 | Atualizado 21/09/2021 08:44

São Paulo - A noite desta segunda-feira foi difícil para os peões da baia, no caso Dayane Mello, MC Gui, Tiago Piquilo e Liziane Gutierrez. O motivo do transtorno foi uma aranha de grande porte que apareceu no dormitório dos participantes de "A Fazenda 13". Em vídeos que circulam pela internet, Dayane é vista em cima da beliche dizendo. "Tem uma aranha e não é pequena, ela é grande, gigante".

fotogaleria

Em seguida, MC Gui tenta achar o inseto para tirá-lo da baia. Entretanto, Liziane aconselha. "Melhor não ficar mexendo muito, pode vir mais coisa de onde ela saiu". Tiago Piquilo, então, questiona o motivo de tanto furor tão tarde. "Tem uma aranha aqui, acho que é uma tarântula", especulou Gutierrez. Assustado, o sertanejo bradou. "Ah, não... eu saio do programa, mas eu mato a aranha. Se eu ver uma aranha, eu mato".

Uma coisa interessante que não foi citada pelos peões de "A Fazenda 13" é que as tarântulas, também conhecidas como caranguejeiras, não são perigosas para os seres humanos, pois seu veneno não é nocivo para nossa espécie. Esses aracnídeos podem ser reconhecidos por suas patas grandes e o corpo coberto de pelos.



Nas redes sociais, principalmente no Twitter, fãs de "A Fazenda 13" que assinam Playplus, streaming da Record TV, ficaram preocupados com os peões e começaram a pedir para que a produção do programa retirasse a aranha do local. Houve até quem reclamasse sobre o fato de as câmeras estarem focadas em Arcrebiano Araújo, que estava tomando um iogurte, e não nos participantes com medo. "Filma lá a baia monamour, ninguém quer ver o Bill tomando iogurte não caralh#", disse o assinante.

Manda alguém logo tira aquela aranha, já não basta deixa um assediador lá, quer q alguém seja picado e envenenado é — (@Dhattebayo) September 21, 2021

Tirem a aranhaaaa #TeamTiago — paloma silva (@palomas78740981) September 21, 2021