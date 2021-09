Gui Araújo é o fazendeiro da semana - Reprodução

Publicado 21/09/2021 08:37

São Paulo - A primeira formação de roça de "A Fazenda 13", reality da Record TV, será realizada nesta terça-feira. O fazendeiro da semana, Gui Araújo, está imune e poderá indicar algum colega para eliminação. Um dos fatores que deve movimentar o jogo é o poder da chama conquistado por Bil Araújo. Com essa vantagem, o modelo poderá trocar dois peões da baia por dois da sede, fazendo a berlinda ser figurada por pessoas inesperados.

Vale lembrar que os peões da baia não podem ser votados para roça. O poder da chama verde é uma incógnita e será revelado apenas ao vivo. Além disso, o elenco de "A Fazenda 13" não sabe, mas a influenciadora Sthefane Matos, que entrou por meio de votação popular, estará imune, assim como Aline Mineiro. A diferença é que a panicat conquistou sua permanência no programa durante a dinâmica "Baú da Fazenda".

O jogo da discódia, realizado no domingo, é um forte indicativo para especular as pessoas que ilustraram a roça desta semana. Durante a brincadeira, Solange Gomes e Nego do Borel foram os mais votados pelo elenco para sair de "A Fazenda 13", à situação, o cantor caiu no choro. Já a ex-Banheira do Gugu não perdeu a pose, inclusive, comprou briga com Arcrebiano Araújo, que lhe fez comentários irônicos. O reality vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, na Record TV. A apresentação está nas mãos de Adriane Galisteu, a primeira mulher sob comando do programa rural.