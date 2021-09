Juliette e Karol Conká na final do BBB 21 - Reprodução/ TV Globo

Juliette e Karol Conká na final do BBB 21Reprodução/ TV Globo

Publicado 21/09/2021 14:34 | Atualizado 21/09/2021 14:35

Rio - O sucesso do BBB21 foi tão grande que reverberou do outro lado o oceano. As ex-sisters Karol Conká e Juliette foram mencionadas no reality show 'Big Brother Portugal' nesta segunda-feira (21).

fotogaleria

Os participantes Bruno e António comentaram com seus brothers e sisters sobre a dinâmica do reality no Brasil. Eles chegaram a lembrar até os bordôes que a rapper Karol Conká utilizou no programa.

Contudo, o brother António chegou a comentar sobre a polêmica participação de Conká no BBB21:“Lá, metade são de famosos e metade anônimos. E essa (Karol Conká) era famosa e perdeu seguidores”.

Antònio se referiu à Juliette como um “fenômeno”, quando disse sobre a artista paraibana: “Ela era da Paraíba, era muito tranquila. As pessoas da casa diziam que ela era chatinha, mas ela explicava o ponto de vista dela, mas as pessoas foram “mázinhas” com ela, diziam que ela era maluca”, explicou.

Confira: