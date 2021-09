Tiago Piquilo - Reprodução

Tiago PiquiloReprodução

Publicado 21/09/2021 20:14

Rio - O peão Tiago Piquilo, de "A Fazenda 13", passou por uma cirurgia de aumento peniano e virou alvos de comentários na internet nesta terça-feira (21).

Durante banho no reality, os telespectadores analisaram o resultado do procedimento do sertanejo no Twitter. "Análise sobre a cirurgia do Tiago. O que acharam, mores? Deu resultado aparente?", questionou um usuário.

"Não sei, tínhamos que ver pelado", brincou um internauta. "Eu tô chocado, imagina ereto", afirmou outro. "Cueca recheada", declarou mais uma.

A cirurgia se chama faloplastia e tem como objetivo aumentar as dimensões do pênis humano, tanto em comprimento como em diâmetro.

