Dayane é criticada por Gio EwbankReprodução

Publicado 21/09/2021 21:22

Rio - Dayane Mello, que está confinada em "A Fazenda 13", está recebendo críticas por conta de um comentário com tom racista feito na noite de segunda-feira (20). Entre as pessoas irritadas com a declaração, além de fãs do programa rural, estão as atrizes Giovanna Ewbank e Samantha Schmütz.

A polêmica começou durante uma conversa de Tiago Piquilo com Dayane. Enquanto a modelo pegava um solzinho à beira da piscina, ela comentou com o sertanejo que não podia pegar muito sol e ficar "morena" por conta de sua profissão. “Tu sabe que não posso ficar muito morena no meu trabalho, né?”, afirmou a ex Big Brother Itália. Tiago, então, questionou sobre o motivo. “Não, tem que ser branquinha. As campanhas não querem muito morena, querem uma beleza um pouco mais elegante do que muito… Sabe… Morena”, continuou a peoa. “Não posso pegar muito sol. As marcas, às vezes, não querem”, emendou ela. “Eles não querem marquinha de lingerie, não querem nada dessas coisas… Também não me importo com o sol, o sol envelhece”, pontuou Dayane.

Não demorou muito e o comentário da modelo começou a viralizar nas redes, fazendo dela um dos assuntos mais comentados do Twitter desta terça-feira (21). Entre os anônimos, as atrizes famosas comentaram em seus respectivos perfis. "O jeito que ela fala ‘morena’ dá vontade de vomitar na cara dela! Que nenhuma marca contrate essa deselegante… Deixa ela ficar transparente!”, dissertou a atriz Samantha Schmütz, no Instagram. “Nossa, vontade de vomitar… Que garota deselegante, sem noção e que só fala merda… Não é a primeira vez”, lamentou Giovanna Ewbank.

Entre os comentários negativos também houve quem defendesse Dayane. "É incrível como problematizam tudo o que ela diz. A Dayane simplesmente expôs a indústria racista da moda. O tribunal da internet jura que não existe racismo nas esferas mais ‘relevantes’ da sociedade. Acordem! Aqui está uma matéria que prova o que a Dayane disse”, escreveu um fã.