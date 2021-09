Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider estão na roça - Reprodução

Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider estão na roçaReprodução

Publicado 22/09/2021 07:45 | Atualizado 22/09/2021 07:48

Rio - A primeira roça de "A Fazenda 13" começou a ser formada na noite desta terça-feira. Arcrebiano venceu a prova de fogo e escolheu o poder da chama amarela. Com isso, ele teve que decidir entre imunidade e R$ 10 mil. Ele optou pelo dinheiro. O ex-BBB entregou o poder da chama vermelha para Victor Pecoraro, que tirou Liziane e Dayane da baia e colocou Solange Gomes e Nego do Borel no lugar delas.

O fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou Nego do Borel para a roça. "A minha decisão de hoje é totalmente baseada nos acontecimentos da casa", disse ao justificar seu voto. "Eu esperava desde o primeiro dia que ele pegou o chapéu do fazendeiro", rebateu Nego do Borel, que deseja voltar da roça e indicar Gui.

Além de Gui Araújo, que era o fazendeiro, Aline Mineiro e Sthe Matos não puderam ser votadas. Aline ganhou uma imunidade na primeira dinâmica do reality show. Já Sthe ganhou a imunidade por ser a vencedora do Paiol.

Liziane, Solange e Erika ainda vão fazer a prova do fazendeiro. Uma delas poderá conquistar o chapéu e sair da berlinda. Nego do Borel foi vetado e não poderá participar da disputa.