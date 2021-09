Sandra de Sá é a sexta eliminada do ’The Masked Singer’ - Reprodução

Sandra de Sá é a sexta eliminada do 'The Masked Singer'

Publicado 22/09/2021 08:01

Rio - Fantasiada de Girassol, Sandra de Sá levou a pior na disputa com a Arara e foi a sexta eliminada do "The Masked Singer" na noite desta terça-feira. "A emoção é muita. Participar de um programa desse, com tanta gente incrível... O principal é que é emoção mesmo. As pessoas, nesse momento, estão precisando disso. De carinho", disse a cantora, que se emocionou mais uma vez no palco.

Em conversa após a eliminação, Sandra disse que todo mundo desconfiava que o Girassol era ela. "Todo mundo sabia tanto que era eu que eu fiquei desconfiada se era eu ou não era de tanto eu falar que não era", disse. "Eu sentia a certeza das pessoas, mas sentia que elas não queriam ter essa certeza, para se surpreenderem", completou.

A cantora contou que sentiu que as pessoas perceberiam que era ela por conta do figurino. "Quando experimentei o figurino, falei, f*deu, vão saber que sou eu. É o meu corpo, encaixou tudo. E eu fico muito feliz e emociona mesmo. Todo mundo sabia que era e eu eu acho isso f*da. Eu até fiquei muito tempo. Todas as vozes que eu fazia pra ficar diferente era a voz que eu tinha em alguma música", disse.