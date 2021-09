Ingrid Guimarães nos bastidores de De Pernas Pro Ar 3 - Desirée do Vale/Divulgação

São Paulo - Ingrid Guimarães, de 49 anos de idade, não renovou o contrato fixo que tinha com a Globo. A atriz, que está há 28 anos na emissora, resolveu definir novos rumos para sua carreira e, para isso, assinou recentemente com a Amazon Prime Video para desenvolver um projeto para o streaming.

Apesar de sua primeira aparição na tela a Globo ter sido em "Mulheres de Areia" (1993), ganhou destaque ao integrar atrações cômicas da emissora, como o "Sob Nova Direção" (2004-2007), ao lado de Heloísa Périssé, "Zorra Total" (1999-2015), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990-2001) e "Chapa Quente" (2015-2016).

Multifacetada, a atriz também participou de muitas novelas, como "Por Amor" (1997), "Caras & Bocas" (2009), "Sangue Bom" (2013) e "Novo Mundo" (2017), na qual interpretou Elvira Matamouros. Seu último personagem na Globo foi Silvana Nolasco, em "Bom Sucesso" (2019). Em 2021, mesmo com a pandemia, a atriz comandou o programa "Modo Mãe", no GNT - canal pago do grupo Globosat.

Ingrid Guimarães não é a única que deixou a Globo recentemente, Lázaro Ramos também não renovou com a emissora. De acordo com informações de Patrícia Kogut, os dois atores assinaram um termo de exclusividade com a Amazon. Lázaro, deve atuar e dirigir algumas produções da plataforma. Entretanto, o marido de Taís Araújo ainda tem projetos da Globo para encerrar, como próximas temporadas de "Sob Pressão", "Aruanas", além de trabalhos na série "DPA - Detetives do Prédio Azul".