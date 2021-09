O convívio entre Gui Araújo e Nego do Borel dentro do reality rural é repleto de conflitos - Reprodução

Publicado 22/09/2021 16:46

Rio - A formação da última roça ainda é assunto entre os peões em 'A Fazenda 13', e na tarde desta quarta-feira (22), Nego do Borel resolveu expressar sua opinião sobre o fazendeiro Gui Araújo, que o indicou para a berlinda desta semana.

Em conversa com Liziane Gutierrez e Tiago Piquilo, o funkeiro disse o que pensa sobre o ex-namorado de Anitta. “Em determinada situação, ele veio, me mandou mensagem, foi na minha casa, comeu do meu prato, e depois o cara vai lá e p*rra, aí é foda! O cara que tinha que estar chateado aqui era eu. Não fui eu que mandei mensagem pra ele, ele foi na minha casa. Mas está tranquilo. Ele parou de falar comigo”, iniciou o relato.



Nego do Borel acredita que por saber coisas sobre Gui Araújo, o influenciador desejaria sua eliminação. “Já deve ter acontecido isso na tua vida. A pessoa tenta te matar porque te deve. A pessoa te deve e para de falar contigo. É uma parada que assim: é uma pessoa que eu tenho muitos amigos em comum, a gente se encontra direto. Eu tenho mensagens dele. Então o cara pensa: ‘mano, estou na mancada com o Nego, se eu não ‘matar’ ele, ele pode me ‘matar’. Se eu não der o primeiro tiro e acertar, eu tomo. Mas ele é uma pessoa pública também, que já fez várias coisas erradas. O Brasil sabe. Eu sei de coisas que não quero expor aqui”, desabafou.